ҰБТ-ға дайындық жеңілдейді: Талапкерлерге арналған жаңа сервистер іске қосылды
Енді талапкерлер тесттен кейін қай тақырыпты жақсы меңгергенін және қай бағытты күшейту қажет екенін бірден көре алады.
16 Шілде 2026, 17:18
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