U19 және U23 Азия чемпионатына қатысатын Қазақстан боксшылары белгілі болды
Бокс федерациясы Қазақстан құрамасының тізімін жариялады.
Бокс федерациясы Қазақстан құрамасының тізімін жариялады.
U23 әйелдер
48 келі. Гүлназ Бөрібаева
51 келі. Анита Адишева
54 келі. Сымбат Әлиасқар
57 келі. Ұлжан Сәрсенбек
60 келі. Аяжан Ермек
65 келі. Аружан Жаңабаева
70келі. Азиза Исина
75 келі. Шұғыла Нәлібай
80 келі. Құралай Егінбайқызы
+80 келі. Панар Сейітханқызы
Жаттықтырушы – Марат Қырықбаев
U23 ерлер
50 келі. Нұрзат Оңғаров
55 келі. Бексұлтан Боранбек
60 келі. Нұрасыл Төлебек
65 келі. Асылхан Көшербай
70 келі. Нұрбек Мұрсал
75 келі. Аман Қонысбек
80 келі. Өнер Сейілхан
85 келі. Темірлан Мұқатаев
90 келі. Ибрагим Битаев
+90 келі. Аслан Елдібайұлы
Жаттықтырушы – Мақсат Бақтыбазаров
U19 әйелдер
48 келі. Мадира Жұмақан
51 келі. Жадыра Қалтай
54 келі. Марал Төлепберген
57 келі. Ақнұр Тұрсынғали
60 келі. Жасмин Абрамян
65 келі. Айсұлу Мұхит
70 келі. Камила Оспанова
75 келі. Алтынгүл Аймұхан
80 келі. Айдана Убайдуллақызы
+80 келі. Зарина Толыбай
Аға жаттықтырушы – Жанкелді Ахметов
U19 ерлер
50 келі.
Әділ Асқанбай
55 келі Едіге Нұрғожа
60 келі. Досжан Жұмақан
65 келі. Ақжүрек Қалабай
70 келі. Бибарыс Әшірбай
75 келі. Хамза Мақсатұлы
80 келі. Тимур Тайбеков
85 келі. Руслан Ахметов
90 келі. Жалғас Утебеков
+90 келі. Владислав Саможонов
Аға жаттықтырушы - Бақыт Сәрсекбаев
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