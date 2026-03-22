ТЖМ тікұшағы науқастарды шұғыл түрде Жезқазғанға жеткізді

Науқастардың бірі – 7 жасар бала.

Бүгiн 2026, 05:18
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ТЖМ баспасөз қызметі
156
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

ТЖМ санитарлық рейсі науқастарды шұғыл тасымалдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ТЖМ санитарлық авиациясы Жезқазған – Қаражал – Жезқазған бағыты бойынша 7 жастағы бала мен 1953 жылы туған ер адамды шұғыл түрде бейінді медициналық мекемеге жеткізді.

«Қазавиақұтқару» ұшқыштары мен медицина мамандарының үйлесімді жұмысының арқасында ұшу сәтті өтті, науқастар дер кезінде дәрігерлерге тапсырылды.

Наверх