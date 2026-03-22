ТЖМ тікұшағы науқастарды шұғыл түрде Жезқазғанға жеткізді
Науқастардың бірі – 7 жасар бала.
Бүгiн 2026, 05:18
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
ТЖМ санитарлық рейсі науқастарды шұғыл тасымалдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТЖМ санитарлық авиациясы Жезқазған – Қаражал – Жезқазған бағыты бойынша 7 жастағы бала мен 1953 жылы туған ер адамды шұғыл түрде бейінді медициналық мекемеге жеткізді.
«Қазавиақұтқару» ұшқыштары мен медицина мамандарының үйлесімді жұмысының арқасында ұшу сәтті өтті, науқастар дер кезінде дәрігерлерге тапсырылды.
