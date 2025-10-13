ТЖМ тікұшағы науқас баланы шұғыл түрде Көкшетауға жеткізді

"Қазавиақұтқару" әуе бөлімінің экипажы санитарлық авиация дәрігерлерімен бірлесіп, Шортанды ауданынан баланы Көкшетау қаласындағы медициналық мекемеге шұғыл түрде жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТЖМ мәліметінше, ұшқыштар мен дәрігерлердің үйлесімді және жедел іс-қимылының арқасында бала аман-есен жеткізілді.
Министрлік тікұшақтарының айтуынша, елді мекендердің бір-бірінен алшақтығы жағдайында жедел медициналық көмек көрсету – «Қазавиақұтқару» бөлімшесінің басты міндеттерінің бірі болып саналады.