ТЖМ тікұшағы ауыр жарақат алған баланы Талдықорғанға жеткізді

Бала Талдықорған қаласындағы медициналық ұйымға жеткізіліп, реанимация бөліміне жатқызылды.

7 Қыркүйек 2026, 03:26
АВТОР
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ТЖМ баспасөз қызметі 7 Қыркүйек 2026, 03:26
7 Қыркүйек 2026, 03:26
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Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

ТЖМ авиациясы ауыр жарақат алған баланы санитарлық авиация арқылы медициналық мекемеге жеткізді.

«Қазавиақұтқару» әуе кемесі Талдықорған – Қабанбай – Талдықорған бағыты бойынша арнайы рейс орындады.

Бала Талдықорған қаласындағы медициналық ұйымға жеткізіліп, реанимация бөліміне жатқызылды.

Ұшу кезінде медицина қызметкерлері баланың жағдайын үздіксіз бақылап, қажетті медициналық сүйемелдеуді қамтамасыз етті.

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