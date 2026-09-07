ТЖМ тікұшағы ауыр жарақат алған баланы Талдықорғанға жеткізді
Бала Талдықорған қаласындағы медициналық ұйымға жеткізіліп, реанимация бөліміне жатқызылды.
7 Қыркүйек 2026, 03:26
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7 Қыркүйек 2026, 03:267 Қыркүйек 2026, 03:26
127Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
ТЖМ авиациясы ауыр жарақат алған баланы санитарлық авиация арқылы медициналық мекемеге жеткізді.
«Қазавиақұтқару» әуе кемесі Талдықорған – Қабанбай – Талдықорған бағыты бойынша арнайы рейс орындады.
Бала Талдықорған қаласындағы медициналық ұйымға жеткізіліп, реанимация бөліміне жатқызылды.
Ұшу кезінде медицина қызметкерлері баланың жағдайын үздіксіз бақылап, қажетті медициналық сүйемелдеуді қамтамасыз етті.