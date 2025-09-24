Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

ТЖМ науқас әйелді тікұшақпен Ақтөбеге жеткізді

Бүгiн, 08:38
129
Бөлісу:
скрин
Фото: скрин

ТЖМ "Қазавиақұтқару" экипажы Санитарлық авиация бригадасымен бірлесіп, Қандыағаш қаласынан Ақтөбеге 1999 жылы туған әйелді жедел түрде жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Науқастың жағдайы шұғыл медициналық көмекті қажет еткендіктен, министрліктің тікұшағын пайдалану туралы шешім қабылданды.

Бұл қысқа мерзім ішінде алыс қашықтықты еңсеріп, науқасты ауруханаға уақытылы жеткізуге мүмкіндік берді.

Құтқарушылар мен медицина қызметкерлерінің үйлесімді әрекеті қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етіп, адам өмірін аман алып қалды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Путинмен Қазақстанда кездесе аламыз": Зеленский маңызды мәлімдеме жасады
Келесі жаңалық
Қазақстандық футболшы жол апатынан қаза тапты
Өзгелердің жаңалығы