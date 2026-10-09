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  • «Туыстарыңызға сыйлық келді»: Әйел 5 млн теңгесінен айырыла жаздады

«Туыстарыңызға сыйлық келді»: Әйел 5 млн теңгесінен айырыла жаздады

Телефон арқылы сеніміне кірген алаяқтар 59 жастағы әйелді банкке жіберген. Алайда олардың жоспары күтпеген жерден бұзылды.

9 Қазан 2026, 13:38
АВТОР
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видеодан алынған кадр 9 Қазан 2026, 13:38
9 Қазан 2026, 13:38
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Фото: видеодан алынған кадр

Түркістан облысының Мақтаарал ауданында полиция қызметкері алаяқтардың арбауына түскен 59 жастағы әйелді дер кезінде тоқтатып, 5 млн теңгесінен айырылып қалуына жол бермеді. Оқиға кезінде полицей қызметтен тыс уақытта жүрген.

Polisia.kz мәліметінше, полиция қызметкері Шерхан Қалтұрсын банк терминалының алдында күмәнді қаржылық операция жасап жатқан әйелді байқап, мән-жайды анықтауға кіріскен.

Белгілі болғандай, алаяқтар әйелге телефон соғып, туыстарына пошта арқылы сыйлық келгенін айтқан. Кейін оның сеніміне кіріп, телефонына келген кодты сұраған. Осыдан соң әйелдің атына 5 млн теңге несие рәсімдеп, ақшаны өздеріне аудартуға әрекет жасаған.

Алаяқтардың сөзіне сенген әйел олардың айтқанын орындау үшін банкке барған. Алайда жағдайды аңғарған Шерхан Қалтұрсын оған алаяқтардың арбауына түскенін түсіндіріп, қаржылық операцияны тоқтатуға көмектескен.

Осылайша 5 млн теңге алаяқтардың қолына түспей, әйел ірі қаржылық шығыннан аман қалды.

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