Тұрсынбек Қабатовтың бұрынғы әйелі Мөлдір Мұқановаға айыппұл салынды

Қазақстанның Мәдениет және спорт министрлігі белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың бұрынғы жұбайы, блогер Мөлдір Мұқанованы заңсыз онлайн-лотерея өткізгендер тізіміне қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ведомство хабарлағандай, Мұқанова (Moldir.mt аккаунты, 2,3 миллионнан астам жазылушысы бар) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 445-1-бабының 6-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазан айында ол 589 800 теңге айыппұл төлеген. Бұл 150 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) тең.
Мұқанова жауапқа тартылған жалғыз медиа тұлға болмаған. Бұған дейін, сәуір айында, блогер Дархан Жолшыбек (3,1 миллион жазылушы) те сол сияқты құқық бұзушылық үшін 393 200 теңге (100 АЕК) айыппұл төлеген.
Құқық бұзушылар тізімінде:
- Актер Рамазан Амантай (788 мың жазылушы) 393 200 теңге (100 АЕК) айыппұл төлеген. Ол «Мафия», «Заманback», «Бизнес по-казахски» және басқа танымал жобаларда ойнаған;
- Блогер Мереке Қалбаева (merekusha.k аккаунты, 1,3 миллион жазылушы) — 589 800 теңге (150 АЕК);
- Нұрбек Нұртаза (justking31, 300 АЕК / 1 179 600 теңге);
- Әлия Байтуғаева (super.mamasita, 7 миллион жазылушы, 210 АЕК / 825 720 теңге);
- Әмина Нұртаза (aminaxo26, 7 миллион жазылушы, 210 АЕК / 825 720 теңге);
- Блогер Қайсар Қамза (qais_arr, 2,4 миллион жазылушы, 300 АЕК / 1 179 600 теңге);
- Блогер Алмасбек Батыр (almasbek_batyr, 1,8 миллион жазылушы, 150 АЕК / 589 800 теңге).
Министрліктің мәліметінше, биылдан бастап шамамен 90 құқық бұзушы анықталып, барлығы бірлесе шамамен 40 миллион теңге айыппұл төлеген.
Еске сала кетейік, Қазақстанда лотереяларды тек лицензиясы бар операторлар ұйымдастыруға құқылы.
Егер азамат рұқсатсыз осындай акция өткізсе, оған 100 АЕК көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін жазалау қатаң - 300 АЕК дейін жетеді.