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  • Түркияның Малатья провинциясында магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды

Түркияның Малатья провинциясында магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды

Жер сілкінісі бірнеше өңірде сезілгенімен, алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандар мен қираулар тіркелген жоқ.

18 Шілде 2026, 18:19
АВТОР
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pexels.com 18 Шілде 2026, 18:19
18 Шілде 2026, 18:19
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Фото: pexels.com

Түркияның Төтенше жағдайлар және табиғи апаттарды басқару басқармасының (AFAD) мәліметінше, жер асты дүмпулері жергілікті уақытпен сағат 06:20-да тіркелген.

Жер сілкінісінің ошағы 15,59 шақырым тереңдікте орналасқан.

Бұған дейін Түркияның Мұғла провинциясында орман өрті болғаны хабарланған еді.

Сондай-ақ бүгін, 18 шілдеде Астана уақытымен сағат 02:09-да сейсмологтар Қазақстан мен Ресейдің шекаралас аумағында жер асты дүмпулерін тіркеді.

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