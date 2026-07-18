Түркияның Малатья провинциясында магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды
Жер сілкінісі бірнеше өңірде сезілгенімен, алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандар мен қираулар тіркелген жоқ.
18 Шілде 2026, 18:19
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18 Шілде 2026, 18:1918 Шілде 2026, 18:19
126Фото: pexels.com
Түркияның Төтенше жағдайлар және табиғи апаттарды басқару басқармасының (AFAD) мәліметінше, жер асты дүмпулері жергілікті уақытпен сағат 06:20-да тіркелген.
Жер сілкінісінің ошағы 15,59 шақырым тереңдікте орналасқан.
Бұған дейін Түркияның Мұғла провинциясында орман өрті болғаны хабарланған еді.
Сондай-ақ бүгін, 18 шілдеде Астана уақытымен сағат 02:09-да сейсмологтар Қазақстан мен Ресейдің шекаралас аумағында жер асты дүмпулерін тіркеді.
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