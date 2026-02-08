Түркияда автобус аударылып, 16 адам зардап шекті

Түркияның Ағры қаласына қарасты Патнос ауданында жолаушылар автобусы жол апатына ұшырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
DS компаниясына тиесілі автобус өндірістік қиылыста тіреу қабырғадан өтіп, іргелес аумаққа аударылған.
Оқиға салдарынан 16 адам түрлі деңгейде жарақат алды. Хабар түскеннен кейін оқиға орнына жедел жәрдем, өрт сөндіру және полиция қызметкерлері жіберілді. Зардап шеккендердің барлығы жедел жәрдем көліктерімен ауруханаға жеткізілді.
Патнос ауданының әкімі Бурак Дертлиоглу оқиға орнын қарап шығып, ауруханада ем қабылдап жатқан жәбірленушілердің халін сұрап, тезірек сауығып кетулерін тіледі. Автобус апат орнынан крандар мен арнайы техниканың көмегімен шамамен 3 сағаттан кейін шығарылды.