Түркия зымыран құлағаннан кейін Иранға үндеу тастады
Түркия Сыртқы істер министрі Иранға үндеу тастап, арандатуларға алданбайтынын айтты.
Бүгiн 2026, 03:20
Түркия Сыртқы істер министрі Хакан Фидан ресми мәлімдеме жасады. Ол Түркия аумағына зымыран құлағаннан кейін Иранға үндеу тастап, Тегеранға "абай болуға" кеңес берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Саясаткер Анкараның "соғысқа тартылудың қандай болатынын білетіндіктен" арандатуларға алданбайтынын айтты. Министр сонымен қатар Түркияның әуе кеңістігін қорғауда ешқандай проблема жоқ екенін түсіндірді.
Біз бұл мәселені ирандық әріптестерімізбен талқылап, егер бұл "қате" зымыран болса, бұл басқа мәселе екенін айттық, бірақ егер біз оқиғаның қайталануы туралы айтып отырсақ, сізге абай болуға кеңес береміз. Иранда ешкім тәуекелге бармасын, – деп ескертті Фидан.
Айта кетейік, бұған дейін аймақтағы шиеленіс кезінде Қазақстан Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Түркия Сыртқы істер министрі Хакан Фиданмен телефон арқылы сөйлескен.