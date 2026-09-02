Түркия жағалауында танкермен соқтығысқан жүк кемесі суға батып кетті: 10 адам іздестірілуде
Түркияның Мармара теңізінде екі кеме соқтығысқаннан кейін ауқымды іздеу операциясы жалғасуда. Алдын ала мәліметтер бойынша, «Tugberk Imamoglu» жүк кемесі теңізге батып кетті. Оның бортында 10 экипаж мүшесі болған, олармен байланыс үзілген, деп хабарлайды BAQ.KZ Bloomberg-ке сілтеме жасап.
Апат жергілікті уақыт бойынша сағат 03:00 шамасында Стамбұл жағалауынан оңтүстікке қарай шамамен 35 шақырым қашықтықтағы Силиври ауданы маңында болды.
Түркияның «Tugberk Imamoglu» жүк кемесі «Alsu» танкерімен соқтығысқан. Содан кейін бірінші кеменің экипажы байланысқа шығуды тоқтатты. Теңізшілердің телефондары да қолжетімсіз, шақыруларға да ешкім жауап бермейді.
Іздеу жұмыстарына 14 құтқару кемесі мен тікұшақ жұмылдырылды.
Су бетінен «Tugberk Imamoglu» кемесіне тиесілі құтқару жабдықтары мен кеменің өз қайығы табылды. Оның ішінде адамдар болған жоқ.
Түркияның теңіз көлігі басқармасы жүк кемесінің батып кеткен болуы мүмкін екенін хабарлады. Көлік министрі Абдулкадир Уралоглу билік мұны іс жүзінде растағанын мәлімдеді.
Кеме 4,2 мың тонна болат тасымалдаған
«Tugberk Imamoglu» Түркия туы астында жүзген. Кеменің ұзындығы шамамен 90 метрді құрайды.
Ол Искендеруннан Карадениз Эрегли қаратеңіз портына бағыт алған болатын. Бортында шамамен 4,2 мың тонна рулонды болат болған.
Екінші кеме – 91 метрлік «Alsu» танкері Коджаэлиден Эгей теңізі жағалауындағы Алиага портына бет алған.
Түркияның Теңіз басқармасының бастапқы хабарламасында «Alsu» 2 999 тонна мотор майын тасымалдағаны көрсетілген еді. Кейін ведомство соқтығысқан сәтте танкердің бос болғанын нақтылады.
Стамбұл билігінің мәліметінше, апаттан кейін «Alsu» кемесінде көрінетін зақымдар тіркелмеген.
«Tugberk Imamoglu» кемесінің он экипаж мүшесін іздеу жұмыстары жалғасуда.
Еске салайық, бұған дейін Солтүстік Кипр жағалауында жолаушылар паромы суға батып кеткен болатын.
Ең оқылған:
- 2027 жылы ең төменгі жалақы, зейнетақы және АЕК қанша болады?
- «Қазақстанның жанды бұрышы»: Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы мектеп несімен танымал?
- Президенттің тапсырмасы бойынша бес жас ғалым баспаналы болды
- Қазақстан халықаралық су ұйымын құру бастамасын көтерді
- Қазақстан ШЫҰ-ның Даму банкін құру бастамасын қолдайды