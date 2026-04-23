Түркия Иранға гуманитарлық көмек жіберді

Жөнелтілген көмектің құрамына дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар кіреді.

Бүгiн 2026, 05:50
Түркия Иранға гуманитарлық жүк жөнелтті. Жөнелтілген көмектің құрамына дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар кіреді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мәліметке сәйкес, гуманитарлық көмек 24 сәуір күні Иранға жеткізіледі. Бұл туралы Кемаль Мемишоглу өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады.

Айта кетейік, алты жүк көлігі дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтар тиеп, Гюрбулак шекаралық өткелі арқылы Иранға аттанған.

