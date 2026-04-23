Түркия Иранға гуманитарлық көмек жіберді
Жөнелтілген көмектің құрамына дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар кіреді.
Бүгiн 2026, 05:50
Фото: pixabay
Түркия Иранға гуманитарлық жүк жөнелтті. Жөнелтілген көмектің құрамына дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар кіреді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мәліметке сәйкес, гуманитарлық көмек 24 сәуір күні Иранға жеткізіледі. Бұл туралы Кемаль Мемишоглу өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады.
Айта кетейік, алты жүк көлігі дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтар тиеп, Гюрбулак шекаралық өткелі арқылы Иранға аттанған.
Ең оқылған:
- Астанада бала 13-қабаттан құлап, қаза тапты: Полиция ата-аналарға ескерту жасады
- Тағы бір маңызды кездесу: Тоқаев пен Рахмон серіктестікті кеңейтуді талқылады
- АҚШ–Иран келіссөзі: Тегеран әлі ресми қатысуын растаған жоқ, бірақ келісімге рұқсат берілгені айтылды
- Бір минутта несие: Ақтөбеде әйел өзгенің телефонымен iPhone рәсімдеп алған
- "Теңізшевройл" 2033 жылдан кейін де Қазақстанда қалмақ