Түркістанда көкпардан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты басталды
Түркістан қаласындағы атшабарда көкпардан жасөспірімдер арасындағы XIV Қазақстан Республикасының чемпионаты салтанатты түрде ашылды.
Ұлттық спорттың мәртебесін көтеріп, жас шабандоздардың шеберлігін шыңдауды мақсат еткен дүбірлі додаға еліміздің әр өңірінен 12 команда сапында 143 спортшы қатысуда.
Жарыстың ашылу салтанатында Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ғалымжан Худияров, ҚР Ұлттық және ат спорты орталығының басшысы Қайрат Пазылбеков және ҚР көкпар федерациясының вице-президенті Қуанышбек Құрамаев құттықтау сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ ұлттық мұраны дәріптеп, көкпар спортының дамуына үлес қосып жүрген азаматтарға алғыстарын білдірді. Көкпар бәсекесінде жас шабандоздар күш-қайратын, ептілігі мен ат үстіндегі шеберлігін көрсетіп, ел чемпионатының үздіктерін анықтайды, - деп хабарлады Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі.
8-15 қараша аралығында өтетін чемпионат – ұлттық спорттың өрісін кеңейтіп, жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік рухты, батылдық пен намысты қалыптастыруға бағытталған маңызды дода.
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