Түркістан облысында жұмыс уақытында құмар ойын ойнаған 4 шенеунік қызметінен босатылды
Мемлекеттік органдардың қызметкерлері құмар ойындарға қатысқаны үшін жұмыстан шығарылды.
Түркістан облысы Сарыағаш ауданының прокуратурасы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңнама талаптарын, қызметтік тәртіпті және мемлекеттік қызметшілерге қойылатын шектеулерді сақтауына талдау жүргізді.
Талдау нәтижесінде мемлекеттік органдар қызметкерлерінің жұмыс уақытында құмар ойындарға қатысу фактілері анықталды.
Аталған әрекеттер мемлекеттік қызмет қағидаттарына, қызметтік әдеп талаптарына қайшы келеді және мемлекеттік органдардың беделіне нұқсан келтіреді. Анықталған заң бұзушылықтар бойынша прокуратура тарапынан прокурорлық қадағалау актісі енгізіліп, оны қарау нәтижесінде мемлекеттік органдардың 4 қызметкері атқарып отырған лауазымдарынан босатылды, - деп хабарлады Түркістан облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін лудоманиямен күрес күшейгені, 55 мың казино жабылып, 463 мың адам өзіне шектеу қойғаны хабарланды.
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