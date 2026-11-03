Түркістан облысында зауыт аумағындағы қоймадан өрт шықты
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
3 Қараша 2026, 21:50
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3 Қараша 2026, 21:503 Қараша 2026, 21:50
109Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Түркістан облысының Ақсукент ауылында зауыттардың бірінің аумағындағы қойма ғимаратының шатыры өртенді.
Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер жеке тұрған бос қойманың шатыры жанғанын анықтады. Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері өртті жедел сөндіруге кірісіп, жалынды 50 шаршы метр аумақта толықтай ауыздықтады.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
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