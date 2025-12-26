Жаңа жыл басталмай жатып, Түркістан облысында отшашудан екі бала жарақат алды. Оқыс оқиға Сарыағаш ауданында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жасөспірімдер пиротехникалық бұйымдарды ересектердің бақылауынсыз қолданыпты. Салдарынан әртүрлі дәрежеде жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілген. Қазір олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Осыған байланысты облыстық Төтенше жағдайлар департаменті ата-аналарды балалардың қауіпсіздігіне бейжай қарамауға шақырады.
Пиротехникалық бұйымдарды балалар мен жасөспірімдер пайдалануына қатаң тиым салынады. Бұндай бұйымдарды пайдалану тек ересектердің қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып қолданылады. Пиротехникалық бұйымдарды адамдар көп жиналатын орында және тұрғын үйдің маңында қолдануға тыйым салынады. Қауіпсіздік жағдайларын елемеу қайғылы жайттарға немесе ауыр жарақаттарға алып келуі мүмкін, – деді Түркістан облысы ТЖД Мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары Жасұлан Айнабек.