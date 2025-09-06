Түркі универсиадасында қазақстандық студенттер тағы 3 алтын жеңіп алды

III Түркі универсиадасында Қазақстан құрамасының қоржыны тағы 3 алтын медальмен толықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дзюдо жарыстарында М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің студенті Әділет Ахметғали, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Мұхамедәлі Мавлидов пен Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясының студенті Жасұлан Халхабаев чемпиона атанды.
Жалпы есеп бойынша Қазақстан спортшыларының еншісінде 5 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль бар.
Айта кетейік, III Түркі универсиада Қырғыз елінде өтіп жатыр.