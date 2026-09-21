Туристік ағын артып келеді: Балқаш пен Қарқаралы демалушыларға арналған жаңа жобаларды дайындауда
Қарағанды облысында осы жазда 400 мыңнан астам турист демалды. Әрбір екінші саяхатшы Балқаш курорттық аймағын таңдады. Маусым қорытындылары мен туризмді дамытудың алдағы жоспарлары өңір әкімдігінде өткен аппараттық кеңесте талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Туристік ағынның өсу факторларының бірі – Балқашқа көлікпен жету қолжетімділігі. Шамамен 16 мың адам Астана мен Алматыдан ұшақ рейстерін пайдаланды. Тағы 13 мыңнан астам жолаушы Қарағанды – Балқаш бағытындағы қосымша алты вагонмен тасымалданды.
Балқашта жаңа демалыс орындары ашылуда
Маусым барысында танымал туристік орындарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Торанғалықта жаңа құтқару станциясы ашылып, шағын көлемді кемелер үшін арнайы орындар анықталды, сондай-ақ акваториялар буйлармен жабдықталды.
Биыл Балқашта екі жаңа демалыс орны ашылып, тағы төртеуі іске қосылуға дайындалуда. Жағалауды абаттандыру, қалалық инфрақұрылымды жаңғырту және сумен жабдықтау жобаларын жүзеге асыру жұмыстары жалғасуда.
Бизнестің де қызығушылығы артып келеді. Жыл басынан бері өңірде 14 жаңа туристік нысан пайда болды. Атап айтқанда, туристік бағыттағы индустриялық аймақ аумағында «Premium Villa Balkhash» жыл бойы жұмыс істейтін қонақүйі жұмысын бастады. Сондай-ақ туристерді жыл бойы қабылдауға есептелген «Winter Balkhash» жобасын дамыту жоспарлануда.
«Бизнестің тек шағын демалыс базаларының дәстүрлі форматтарына ғана емес, сонымен қатар жыл бойы жұмыс істейтін жобаларға да келе бастағаны ерекше маңызды. Жыл басынан бері 14 жаңа нысан ашылды», – деді туризм басқармасының басшысы Ирина Любарская.
Жазғы маусымның ең ірі оқиғаларының бірі – «Balkhash Tour Fest» болды. Фестиваль 75 мың қонақты жинап, туристік іс-шаралардың республикалық күнтізбесіне енді. Алаңда сонымен қатар концерттер, спорттық жарыстар мен көрмелер өтті.
Қарқаралы туристерді тартатын тағы бір орталыққа айналуда
Қарағанды облысында туризмді дамыту тек Балқашпен шектелмейді. Билік өкілдері Қарқаралы ауданын тағы бір перспективалы бағыт ретінде атайды.
«Бұғылы» рекреациялық аймағында қажетті инфрақұрылым жасалуда. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде қазір жалпы ұзындығы 70 шақырымнан асатын төрт туристік маршрут жұмыс істейді. Олардың арасында жаяу жүргіншілер, атпен және аралас жүретін маршруттар бар. Тағы екеуі әзірлену үстінде.
Сегіз айдың ішінде облыстың туризм саласына салынған инвестиция көлемі майже (шамамен) бес есе өсті. Инвесторларға 19 жер учаскесі берілді, оның ішінде Қарқаралы ұлттық паркінде туризмді дамытуға арналған учаскелер де бар.
Туристік инфрақұрылымды сондай-ақ Бұқар жырау, Абай, Ақтоғай, Нұра және Осакаров аудандарында, сондай-ақ Приозерск қаласында дамыту жоспарлануда. Перспективалы бағыттар қатарында экологиялық, сауықтыру, гастрономиялық, этномәдени және оқиғалы туризм бар.
Жалпы облыста 115 туристік маршрут әзірленіп, бекітілді. Саяхатшыларға арналған ақпараттық орталықтар «Сары-Арқа» әуежайында, Қарағанды теміржол вокзалында және Балқаш әуежайында жұмыс істейді. Алдағы уақытта олардың санын көбейту жоспарлануда.
Енді өңір қысқы маусым мен келесі жазға дайындықты бастайды. Қарағанды облысының әкімі Ерманбет Бөлекпаев негізгі инфрақұрылымдық және ұйымдастырушылық мәселелерді алдын ала шешуді тапсырды.
«Келесі туристік маусымға дайындыққа ерекше назар аудару қажет. Бірінші кезекте бұл – туристердің қауіпсіздігі, коммуналдық және жол инфрақұрылымын дамыту, байланыс пен жол бойындағы сервистің сапасы, жағажайлар мен демалыс орындарының жай-күйі, сондай-ақ санитарлық қамтамасыз ету мәселелері», – деп атап өтті Ерманбет Бөлекпаев.
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