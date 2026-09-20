Иран АҚШ-пен келіссөз бастау үшін жеті шарт қойды
Тегеран әскери әрекеттерді тоқтатуды, санкцияларды алып тастауды және америкалық күштерді өңірден шығаруды талап етті.
20 Қыркүйек 2026, 11:57
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20 Қыркүйек 2026, 11:5720 Қыркүйек 2026, 11:57
150Фото: istockphoto.com
Иран АҚШ-пен келіссөздерді бастау және екі ел арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіру үшін жеті шарт қойды.
Тегеранның талаптарын Иран Жоғары ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Мохсен Резаи X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялады.
Тегеранның ұстанымы айқын әрі нақты: егер Вашингтон өзі қалыптастырған тығырықтан шығуды қаласа, Иранның құқықтары мен шарттарын қабылдаудан басқа амалы жоқ, – деді генерал.
Оның айтуынша, Ормуз бұғазын ашу және АҚШ-пен қарым-қатынасты қалыпқа келтіру үшін Иран мынадай шарттар қойды:
- әскери әрекеттерді тоқтату;
- бұғатталған активтерді босату;
- теңіз блокадасын алып тастау;
- экономикалық және саяси санкцияларды жою;
- АҚШ-тың әскери-теңіз және әскери-әуе күштерін өңірден шығару;
- соғыс өтемақысын төлеу;
- қоқан-лоқы мен балағат сөздерді тоқтату.
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