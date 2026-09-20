Екібастұзда аулада жеңіл көлік алты жасар баланы қағып, бала қаза тапты
Бала алған жарақатынан оқиға орнында қаза тапқан.
20 Қыркүйек 2026, 16:49
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20 Қыркүйек 2026, 16:4920 Қыркүйек 2026, 16:49
45Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Екібастұзда тұрғын үй ауласында жеңіл көлік алты жасар баланы қағып, бала қаза тапты. Полиция қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.
Павлодар облысының полиция департаменті өліммен аяқталған жол-көлік оқиғасы туралы ақпаратты растады. Кәмелетке толмаған баланы көлік қағып кеткен факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Оқиғаның себептері мен мән-жайы тергеу барысында анықталады. Полиция жүргізушілерге жол қозғалысы ережелері мен жылдамдық режимін қатаң сақтауды, әсіресе көлік қозғалысы қарқынды аумақтарда барынша мұқият болуды еске салды.
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