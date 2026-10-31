Тұрғын үйден өрт шықты
Ақмола облысында құтқарушылар өрт кезінде болуы мүмкін жарылыстың алдын алды
31 Қазан 2026, 23:53
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31 Қазан 2026, 23:5331 Қазан 2026, 23:53
161Фото: ТЖМ телеграм каналы
Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетті. Өртті сөндіру барысында құтқарушылар жанып жатқан үйден екі газ баллонын сыртқа шығарып, осылайша болуы мүмкін жарылыстың және оның салдарының алдын алды.
ТЖМ қызметкерлерінің үйлесімді әрі жедел әрекетінің нәтижесінде өрт 20 шаршы метр аумақта толық сөндірілді.
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