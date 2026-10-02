Түнгі дрифт: елордада қауіпті маневр жасаған жүргізуші жазаланды
Жүргізушінің әрекеті салдарынан жол жабыны зақымдалды.
2 Қазан 2026, 00:12
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2 Қазан 2026, 00:122 Қазан 2026, 00:12
73Фото: polisia.kz
Жүргізушінің әрекеті салдарынан жол жабыны зақымдалды.
Аталған факті бойынша жүргізуші маневр жасау қағидаларын бұзғаны, жолды бүлдіргені, міндетті сақтандыру шартын жасамағаны, қарсы бағыттағы көлік қозғалысына арналған жолаққа шыққаны, сондай-ақ тыныштықты бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сонымен қатар ұсақ бұзақылық жасағаны үшін сот шешімімен оған 10 тәулікке әкімшілік қамау түріндегі жаза тағайындалды.
Автокөлік коммуналдық тұраққа қойылды.
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