Тұмау мен ЖРВИ: Денсаулық сақтау министрлігі эпидемиологиялық жағдайды түсіндірді

Денсаулық сақтау министрлігі ЖРВИ мен тұмау бойынша эпидемиологиялық жағдай бақылауда екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ведомствоның деректері бойынша 23-29 қазан аралығында елімізде жіті респираторлық вирустық инфекциялардың 106 930 жағдайы тіркелген. Бұл 108 513 жағдай тіркелген өткен эпидемиологиялық маусымның ұқсас кезеңінің көрсеткішінен 1,5%-ға төмен.
Эпидемиологиялық маусымның басынан бастап ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен 29 қазанына дейін ЖРВИ-дің 1 128 140 жағдайы тіркелді, бұл да бір жыл бұрынғыдан төмен (1,2 есе). Науқастардың 66%-ы 14 жасқа дейінгі балалар - 750 319 жағдай. Маусым басталғаннан бері А типті тұмаудың (H3N2) 45 жағдайы, оның 23-і балаларда расталды. Сондай-ақ, тұмауға қарсы емес вирустарға 1456 зертханалық зерттеулер жүргізілді, 30% жағдайда оң нәтижелер алынды. Көбінесе риновирус (60%), паратұмау (14,4%) және бокавирус (10,5%) анықталады, - деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Еліміздің стационарларында 7 222 инфекциялық төсек орналастырылған, оның 39%-ы қазір жұмыс істейді. 2 793 пациент, оның ішінде ЖРВИ-мен 2 433 және пневмониямен 360-ы емдеуге жатқызылды.
Инфекциялық бөлімшелердің шамадан тыс жүктелуі байқалмайды. Барлық өңірде сырқаттанушылықтың одан әрі өсуі жағдайында төсектердің жеткілікті резерві бар, – деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі.
Тұмауға қарсы вакцинациялау шеңберінде халықтың осал топтары үшін вакцинаның 2,1 млн дозасы сатып алынды. Бұл ДДҰ ұсынған кемінде 10% деңгейінде халықтың 11%-ын қамтуға мүмкіндік береді.
29 қазандағы жағдай бойынша 1 689 178 адам егілді, вакцинациялау жалғасуда.