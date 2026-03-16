Тұман және көктайғақ: 13 өңірде дауылды ескерту жарияланды

Бүгiн 2026, 05:20
Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

«Қазгидромет» РМК бүгін, 16 наурызда еліміздің 13 өңірінде дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің болжамынша, өңірлерде тұман, көктайғақ, қар және желдің екпіні жоғары болады.

Астана: түнде және таңертең тұман күтіледі.

Батыс өңірлер: Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында тұман; кей жерлерде көктайғақ. Жел 15-20 м/с.

Солтүстік және орталық өңірлер: Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарында тұман, кей жерлерде қар және боран.

Оңтүстік өңірлер: Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарында тұман, кей таулы аудандарда жел 15-23 м/с.

Маңғыстау облысы: шаңды дауыл, жел 15-23 м/с.

Синоптиктер жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге абай болуға, жолдарда көктайғаққа дайын болуға шақырады.

