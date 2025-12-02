Тұман, боран, көктайғақ: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 3 желтоқсан күні еліміздің 16 облысында ауа райы күрт нашарлайды. «Қазгидромет» дерегінше, бірқатар аймақтарда тұман, көктайғақ, боран және жел күшейеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Негізгі қауіптер:
Тұман – Астана, Көкшетау, Талдықорған, Алматы, Ұлытау, БҚО, Маңғыстау, Ақтөбе, Қостанай, Атырау, ШҚО, Павлодар, Қызылорда, Жамбыл және басқа өңірлерде;
Көктайғақ – Қарағанды, БҚО, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында;
Боран және қар – Ақмола облысында (түнде және күндіз);
Күшті жел – Жамбыл облысының таулы аумақтарында және Алакөл ойысында (15–20 м/с).
Өскеменде ауа сапасының нашарлауына байланысты екінші дәрежелі қолайсыз метеожағдайлар туралы ескерту сақталып отыр.
Синоптиктер тұрғындарға жолда абай болуды және ауа райының өзгерісіне байланысты сақтық шараларын ұстануды ескертеді.