Тұман, аяз, найзағай: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 17 қыркүйекте еліміздің 17 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Өрт қаупі: Батыс Қазақстан, Алматы, Атырау, Жамбыл, Түркістан, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Жел: Алматы, Жетісу, Түркістан, Жамбыл және Қарағанды облыстарында желдің екпіні 15-20 м/с дейін күшейеді.
Тұман: Ұлытау, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік Қазақстанда түнде 1°С аяз болжанған.
Найзағай: Қарағанды, Ұлытау, Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар және Ақмола облыстарында найзағай күтіледі. Түркістан облысының таулы аймақтарында найзағаймен қатар дауыл соғады.
Шаңды дауыл: Қызылорда облысының орталық және оңтүстік аймақтарында шаңды дауыл болжанып отыр.
Синоптиктердің болжамынша, алдағы күндері Қазақстанның көптеген өңірінде ауа райы тұрақсыз болады. Мамандар азаматтарға сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді.