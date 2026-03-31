ЦОН құжаттарды үйге жеткізеді: Бұл қалай жұмыс істейді?
Қазақстанда дайын құжаттарды Халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, үйге немесе кеңсеге алдырту мүмкіндігі бар. Бұл қызмет бүгінде еліміздің барлық өңірінде қолжетімді.
Қазақстанда дайын құжаттарды ХҚКО-ға бармай-ақ, үйге немесе кеңсеге алдыртуға болады. 2026 жылы бұл қызметке сұраныс айтарлықтай артқан.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, жылдың алғашқы үш айында 426 азамат осы сервисті пайдаланған.
Жеткізуді қалай рәсімдеуге болады?
Қызметті пайдалану өте оңай және ол бірнеше қадамнан тұрады:
Өтініш беру кезінде: ХҚКО-да құжатты рәсімдеу барысында бірден жеткізу қызметіне тапсырыс бересіз.
Төлем жасау: Жеткізу мекенжайын көрсетіп, қызмет ақысын төлейсіз.
Күту және бақылау: Құжаттың дайын болу процесін «ЦОН» мобильді қосымшасы арқылы онлайн бақылап отыруға болады.
Қабылдап алу: Құжат дайын болған соң, курьер сізбен байланысып, сол күні мекенжайға жеткізеді.
Маңызды: Құжатты алу кезінде курьерге жеке куәлігіңізді көрсетуіңіз және телефоныңызға келген растау кодын айтуыңыз қажет.
Қандай құжаттарды алдыруға болады?
Қазіргі таңда курьерлік жеткізу 15 мемлекеттік қызметті қамтиды. Олардың ішінде:
Туу, неке, ажырасу және қайтыс болу туралы қайталама куәліктер;
Білім туралы құжаттардың телнұсқалары;
Архивтік анықтамалар;
Апостиль қою және азаматтық хал актілері жазбаларын қалпына келтіру құжаттары.
Қызмет құны қанша?
Жеткізу ақысы тұратын өңіріңізге байланысты бекітілген:
Алматы, Астана және Шымкент қалаларында - 2061 теңге;
Басқа өңірлерде - 1036 теңге.
Бұл қызмет 2024 жылы іске қосылғаннан бері уақытын үнемдегісі келетін немесе орталыққа өзі баруға мүмкіндігі жоқ азаматтар үшін таптырмас көмекшіге айналды.
