Цифрландыру, ЖИ және жауапты бизнес – экономиканы көтеретін жаңа тетіктер

Қазақстан қазіргі геоэкономикалық жағдайда жаңа инвестициялық саясатты қалыптастыру жолдарын қарастыруда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейінгі Жолдауларында елдің экономикалық дамуы жеке капиталды тиімді тартуға және мемлекет пен ірі бизнес арасындағы сенімді серіктестікке тікелей байланысты екенін бірнеше мәрте атап өтті. Осы мақсатта құрылған Қазақстан инвесторлар қауымдастығы елдің инвестициялық стратегиясын қайта қарауда маңызды рөл атқарады. Ірі бизнес өкілдерін бір арнаға тоғыстырған қауымдастықтың негізгі бастамалары және жаңа экономикалық саясаттың бағыттары жайлы ұйым төрағасы Болат Ақшолақов BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында айтты.
- Болат Оралұлы, қауымдастықтың міндеті туралы айтып өтсеңіз...
- Мемлекет басшысы Үкіметтің қаңтарда өткен кеңейтілген отырысында: «Қазіргі жаңа геосаяси және экономикалық жағдайда индустрияға болсын, ауыл шаруашылығына болсын, жалпы ел экономикасына жеке инвестиция тарту – Үкіметтің басты міндеті. Бұл стратегия еліміздің ұзақ мерзімге арналған ұлттық мүддесіне сай келеді» деген болатын. Ал қауымдастықтың басты міндеті – экономикалық реформаларды іске асыру мен инвестициялық ахуалды жүйелі жақсартуға, сондай-ақ ірі бизнестің қызығушылығын қорғауға ықпал ету.
- Ал жаңа экономикалық үлгі қандай болуы қажет?
- Ірі бизнес пен салалық қауымдастықтардың ұсынысы негізінде біз бес жүйелі басымдыққа мән беретін күн тәртібін әзірледік. Олардың әрқайсысы бойынша нақты ұсыныстарымыз бар. Мәселен: салықты әкімшілендіруді цифрландыру, тиімді жекешелендіру, монополияға қарсы саясатты жетілдіру, сатып алу жүйесін жаңарту.
Біз экономиканың сапалы өсімі үшін екі негізгі жағдай: ырықтандыру мен қайта реттеуге сүйенуіміз қажет. Олардың тиімді іске асырылуы заманауи құралдар – цифрландыру мен жасанды интеллектті қолдану арқылы ғана мүмкін болады. Бұл – экономиканы жаңа деңгейге көтеруге қабілетті «көтергіш әсері».
- Жуырда Мемлекет басшысының қабылдауында болғаныңыз белгілі. Тұрақты саясат пен бюрократсыздандыруды оңтайландыруға ұсынылатын жаңа тәсілдер қандай?
- Иә, тамыз айының басында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болып, қауымдастықтың негізгі бастамаларын ұсындым. Біз нормативтік-құқықтық базалардың жүйелі ревизиясы мен бизнес үшін кедергілерді жою мақсатында жасанды интеллект технологиясын қолдануды ұсынамыз.
Біздің мақсатымыз – ЖИ, аналитика мен заманауи цифрлық технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік басқарудың сапасын арттыру. Ол үшін тұрақты ықпалды талдау, заңнамаға мониторинг жүргізу, мемлекеттік бизнес-процестерге реинжиниринг пен нормативтік актілердің драфттарын әзірлеу қажет.
Біз заңнама «бизнес френдли» болуға тиіс деп есептейміз. Ол үшін қосымшаларды шоғырландыру, заңнаманы талдау, нормативтік актілерді дайындау мен құқық қолдану практикасын талдау модульдерін қамтитын реттеуіш ЖИ-дың өзіндік жүйесі әзірленеді.
- 2024 жылдың қорытындысы бойынша тікелей шетелдік инвестицияның жалпы түсімі 28,5 пайызға төмендеп кетті. Ішкі инвесторлар мұны қалай қабылдады?
- Иә, өкінішке қарай былтыр шетелдік инвестицияның жалпы түсімі 17,2 миллиард долларға дейін төмендеді. Осы орайда, алғаш рет олардың таза жылыстауы байқалды. Сонымен қоса, 2024 жылы Қазақстанда негізгі капиталға инвестиция 7,5 пайызға өскені тіркелді. Бұл негізінен төртінші тоқсанда байқалды. Бқл көбінесе жыл соңында мемлекеттік қаржыландырудың бірден ұлғаюының салдарынан болды. 2024 жылы негізгі капиталға инвестиция өсімі жеке қаржы үлесінің бір мезетте қысқаруымен бюджет есебінен жүргізілді.
Жалпы, шетелдік және ішкі инвестициялардың мұндай сан түрлі бағыттағы қозғалысы Қазақстанның қолданыстағы инвестициялық үлгісіндегі құрылымдық теңгерімсіздікті бейнелейді. Экономика мұнай бағасына сезімталдықты сақтап қалады. Ал ұзақмерзімді перспективада бюджеттік қаржыландырудың ұлғаюы қазыналық тұрақтылыққа ықпал етуі әбден мүмкін.
2024 жылдың нәтижесі Қазақстан ауқымды инвестициялық циклдің жаңа кезеңіне өткенін көрсетіп отыр. Бұл жерде ағымдағы инвестициялық модель мен дәстүрлі құралдарды жүйелі қайта бағалау керек. Бұл мемлекет ішінде де, сондай-ақ сырттан да капитал тарту үшін қажет.
- Ал биылғы ахуал қандай?
- 2025 жылы қаңтар-маусымда негізгі капиталға инвестиция көлемі 8 триллион 176 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың баламалы кезеңімен салыстырғанда 19,3 пайызға көбірек. Инвестицияның 70 пайызға жуығы шағын және орта кәсіпорындарға тиесілі.
- Инвестицияны қаржыландырудың негізгі көздері қандай?
- Инвестицияның қаржыландырудың негізгі көздері – шаруашылық жүргізуші субъектілердің жеке қаражаттары. Бұл жалпы көлемнің 64,6 пайызына тең.
Бюджет қаражаты негізгі капиталға инвестицияның жалпы көлемінің 21,9 пайызын құрады. 2024 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда, мемлекеттік құйылым 78,9 пайызға ұлғайды. Экономиканың нақты секторын қаржыландырудағы банк саласының үлесі негізгі капиталға инвестицияның жалпы көлемінде 3,8 пайызды иеленеді.
Негізгі капиталға инвестицияның дәстүрлі негізгі үлесі биыл қаңтар-маусым аралығында өнеркәсіпке, жылжымайтын мүлікке, көлік пен қоймалау, білім берумен байланысты операцияларға тиесілі.
- Сіз салықтық әкімшілендіру мен сатып алу жүйесіне қандай өзгеріс қажет деп ойлайсыз?
- Әсіресе шағын және орта бизнестен салық жинауды арттыру үшін үлкен әлеует бар. Бүгінде салықтың 90 пайызын шамамен екі мыңға жуық ірі компания төлейді. Ал қалған екі миллионға тарта бизнес-субъектілер небәрі 10 пайызын ғана құрайды. Біз салық жинау процесін екінші деңгейлі банктермен әріптестік арқылы цифрландыруды ұсынамыз. Өйткені олардың цифрлық жетілгендігі жоғары, әрі нақты деректерге қол жеткізе алады. Банктік қосымшалар негізінде есептілікті тапсыру мен салық төлеуге арналған қарапайым әрі қолайлы сервистер құруға болады.
Тағы бір маңызды құрал – мемлекеттік және корпоративтік сатып алулар. Біз бағаға ғана емес, сапаға негізделген жаңа тәсілге көшуді ұсынамыз. Сондай-ақ өндіруші зауыттардан тікелей сатып алу механизмін енгізу, жеткізушілерді цифрлық скоринг арқылы бағалау және ұзақмерзімді оффтейк-келісімшарттар тәжірибесін кеңейту қажет. Бұған қоса, біз сатып алу циклінің барлық кезеңінде, яғни жоспарлаудан бастап орындалуын бақылауға дейін жасанды интеллект агенттерін енгізуді қарастырып отырмыз.
Басқа бастамаларға келсек, біздің ойымызша, жекешелендіру де тиімді жүргізілуге тиіс. Ол үшін стратегиялық көзқарас қажет. Алдымен мемлекет қатысуы орынды салаларды және артық болатын бағыттарды айқындау қажет. Содан кейін салалық реформалар жүргізіп, активтерді тартымды ету керек, тек осыдан соң ғана нарыққа шығу орынды болады. Біз активтерді шоғырландырылған пакеттер түрінде қалыптастырып, оларды IPO-ға дайындауды және стратегиялық инвесторларды тартуды ұсынамыз. Бұл ретте асығыстыққа жол берілмеуі тиіс – ең бастысы, сенім қалыптастыру қажет.
Біздің бизнес-қоғамдастықта антимонополиялық саясатты жаңарту жөнінде де сұраныс бар. Мұнда тепе-теңдікті сақтау маңызды: ел ішінде бәсекелестікті қорғап қана қоймай, сонымен қатар отандық компаниялардың сыртқы нарықтардағы, әсіресе ЕАЭО аясындағы бәсекеге қабілеттілігін төмендетпеу керек. Біз бұл бағытта кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргізіп, сарапшыларды тарта отырып, нақты ұсыныстар әзірлеуге кірістік. Айта кетерлігі, Президент Әкімшілігімен және Үкіметпен конструктивті жұмыс қарым-қатынасымыз қалыптасқан. Біз мемлекет үшін стратегиялық серіктес болуға, бизнеске қатысты сараптамалық қолдау мен кері байланысты қамтамасыз етуге дайынбыз.
- Жауапты бизнестің ұлттық рейтингін іске қосу ойларыңызда бар ма?
- Өкінішке қарай, бүгінгі қоғамда кәсіпкерлік табысқа деген теріс көзқарас байқалады. Біз бұл стереотипті өзгерткіміз келеді. Осы мақсатта экономика мен әлеуметтік салаға елеулі үлес қосып жүрген компанияларды біріктіретін «Ұлттық тірек-50» атты жауапты бизнестің ұлттық рейтингін іске қосуды ұсынамыз.
Мұндай рейтингтер әлемде бұрыннан қолданылып келеді және ірі компаниялардың тұрақты даму, әлеуметтік және экологиялық бастамаларға қосқан үлесін бағалаудың маңызды құралы саналады. Олар пайда табумен қатар, қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге үлес қосып жүрген, іскерлік қауымдастық қалыптастырып, стейкхолдерлердің сенімін арттырған көшбасшы компанияларды анықтауға көмектеседі.
- Әңгімеңізге рахмет!