Трамп Зеленскиймен 4 қыркүйекте телефон арқылы сөйлеседі

АҚШ президенті Дональд Трамп бейсенбі, 4 қыркүйекте, Украина көшбасшысының Парижге сапары барысында Украина президенті Владимир Зеленскиймен және "қалаулылар коалициясы" өкілдерімен телефон арқылы сөйлеседі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сәрсенбі, қыркүйектің 3-і күні Вашингтонда DW басылымына осы мәселеден хабардар дереккөз хабарлады. Оның айтуынша, украиналық делегация Трамптың арнайы өкілі Стив Виткоффпен де кездеседі деп күтілуде.
Франция астанасында Украинаға қатысты келіссөздер барысында Трамппен болуы мүмкін телефон конференциясы туралы ақпаратты Германия үкіметінің ресми өкілі Стефан Корнелиус растады, - деп хабарлады Reuters бұған дейін.
Елисей сарайының хабарлауынша, Макрон мен Ұлыбритания премьер-министрі Кейр Стармер 4 қыркүйекте Парижде Ресеймен бітімгершілік келісімі жасалғаннан кейін Украинаның қауіпсіздік кепілдігін талқылау үшін «қалаулылар коалициясына» кіретін 30-ға жуық елдің өкілдерінің кездесуін ұйымдастырады. Германия канцлері Фридрих Мерц 2 қыркүйекте келіссөздерге қашықтан қатысатынын растады.
Сонымен қатар, америкалық БАҚ жазғандай, Трамп сәрсенбіде, 3 қыркүйекте, Польша президенті Карол Навроккимен екіжақты кездесуінде сөйлеген сөзінде, жақын арада украиналық әріптесімен сөйлесетінін растады.
Айта кетейік журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып, Трамп егер Ресей көшбасшысы Владимир Путин Украинадағы соғысты тоқтату жөніндегі келіссөздерде ынтымақтастықты жалғастырмаса, оның әкімшілігі Мәскеуге қарсы шара қолдануы мүмкін екенін айтты. АҚШ президенті Путиннің өз ұстанымын білетінін және қандай да бір шешім қабылдайтынын айтты. Осыған байланысты АҚШ не қуанады, немесе керісінше, ал егер олар риза болмаса, "не болатынын көресіздер" деді Ақ үй басшысы журналистерге.