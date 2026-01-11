Трамп: Венесуэланы қайтадан бай және қауіпсіз етемін

АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэланы "қайтадан бай және қауіпсіз" етуге уәде берді. Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісінде жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мен Венесуэла халқын жақсы көремін және елді қайтадан бай және қауіпсіз етемін, - деді Трамп.
Естеріңізге сала кетейік, 3 қаңтарда АҚШ Қарулы Күштері Венесуэладағы әскери нысандарға әуе шабуылдарын жасап, құрлық операциясын жүргізді. Операция барысында ел президенті Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флорес АҚШ-қа жеткізілді. Мадуро есірткі терроризмі мен кокаин контрабандасы бойынша сотқа тартылды.
АҚШ пен Венесуэланың Уақытша үкіметі дипломатиялық қатынастарды қалпына келтіру туралы келіссөздер бастады. Трамп сондай-ақ елдің энергетикалық секторын бақылауға алуға ниетті екенін мәлімдеді.