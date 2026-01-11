Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Трамп венесуэлалық мұнайдан түсетін табысты қорғау туралы жарлыққа қол қойды

Бүгiн, 18:25
193
Бөлісу:
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

АҚШ президенті Дональд Трамп венесуэлалық мұнайдан түсетін табысты сот процестерінен қорғау жөніндегі жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ақ үй басшысының жарлық мәтініне сәйкес, мұнайдан түскен кіріс Венесуэлаға тиесілі, алайда ол АҚШ аумағында «үкіметтік және дипломатиялық мақсатта» сақталып отыр және жеке тұлғалардың талап-арызына нысан бола алмайды.

Құжатта бұл қаражатты тәркілеу АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігі мен сыртқы саясатына қауіп төндіруі мүмкін екені, сондай-ақ "Вашингтонның Венесуэлада экономикалық және саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған күш-жігеріне" нұқсан келтіретіні ерекше атап өтілген.

Мен Венесуэла халқын жақсы көремін және Венесуэланы қайтадан бай әрі қауіпсіз елге айналдыру жолындағы жұмысты бастап кеттім, – деп жазды АҚШ президенті өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарлықты жариялар алдында.

9 қаңтарда АҚШ-тың Венесуэлаға жасаған әскери араласуынан кейін Дональд Трамп Ақ үйде америкалық мұнай компанияларының топ-менеджерлерімен кездесті. Кездесу барысында Венесуэланың мұнай өнеркәсібін қалпына келтіру және өндіріс көлемін арттыру мәселелері талқыланатынын мәлімдеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ирандағы наразылық шерулерінің құрбандары 116 адамға жетті
Келесі жаңалық
Маңғыстаудағы кісі өлімі: күдіктілер туралы ақпарат үшін 2 млн теңге сыйақы беріледі
Өзгелердің жаңалығы