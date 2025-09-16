Трамп The New York Times-ті 15 млрд долларға сотқа бермек

АҚШ президенті Дональд Трамп The New York Times газетіне қарсы 15 млрд доллар көлемінде сотқа талап арыз беретінін мәлімдеді. Ол басылымды жалған ақпарат таратып, демократтарды қолдады деп айыптады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы ол 15 қыркүйекте өзінің Truth Social платформасында жазды.
Times газеті ондаған жылдар бойы сүйікті президенттеріңіз (МЕНІ!) жайлы, отбасым, бизнесім, "Америка бәрінен бұрын" қозғалысы, MAGA және тұтастай еліміз туралы өтірікті таратып келеді, - деп жазды Трамп өз жарияланымында.
Ол сондай-ақ басылым редакциясын сайлау науқаны кезінде демократ Камала Харристі қолдағаны үшін қатты сынға алды. Трамп мұны "сайлау тарихындағы ең ірі заңсыз үлес" деп атады.
Оның айтуынша, шағым Флоридада беріледі.
Онда сөз бостандығы өтірік айту еркіндігін білдірмейді. The New York Times-ке тым ұзақ уақыт бойы маған қатысты еркін түрде өтірік айтуға, жала жабуға және абыройымды түсіруге рұқсат етілді. Бұл енді тоқтайды, - деп қосты АҚШ-тың экс-президенті.
Бұл Трамптың БАҚ-ты сотқа беруі бірінші жағдай емес. Бұған дейін ол CBS және ABC секілді ірі телеарналарға да талап арыз түсірген болатын. Ол істердің кейбірі көп миллиондық келісіммен аяқталды. Сыншылардың пікірінше, мұндай әрекеттер баспасөз еркіндігіне қауіп төндіріп, тәуелсіз медианы қысымға алу әрекеті болып саналады.
Ал саяси шолушылар Трамптың БАҚ-қа қарсы риторикасының күшеюі президенттік сайлау алдындағы белсенді кампаниясымен тұспа-тұс келгенін айтады. Оның жақтастары медиаға қарсы шараларды орынды деп санаса, қарсыластары демократия үшін қауіпті прецедент көреді.
The New York Times Трамптың бұл мәлімдемесіне әзірге түсініктеме берген жоқ.