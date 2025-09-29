Трамп: Таяу Шығыста тарихи келісімдерге қол жеткізуге мүмкіндік бар

АҚШ президенті Дональд Трамп Таяу Шығыстағы жағдайды реттеу бойынша маңызды келісімдер жасалуы мүмкін екенін айтты. Бұл туралы Трамп Truth Social желісіндегі парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бізде Таяу Шығыста келісімге келуге нақты мүмкіндік бар. Барлығы өмірде бірінші рет ерекше нәрсеге дайын. Біз мұны істейміз, - деп жазды ол.
Алайда Трамп келісімдердің нақты мазмұны туралы мәлімет берген жоқ.
Бұған дейін The Guardian басылымы британдық шенеуніктердің Трамптың Иордан өзенінің Батыс жағалауындағы елді мекендерді израильдік бақылауды мойындауы мүмкін деген алаңдаушылығын жазған. Бұл қадам Палестинаны бірқатар елдердің мойындауына жауап ретінде қарастырылуы ықтимал.
Өткен аптада Канада, Ұлыбритания, Австралия және Франция Палестинаның мемлекеттілігін ресми түрде мойындады. Сонымен қатар Португалия да осындай шешім қабылдауға дайын екенін мәлімдеді. Бұл бастама Израиль-Палестина қақтығысын "екі мемлекет" қағидаты негізінде шешуге бағытталған халықаралық күш-жігердің бір бөлігі болып отыр.