Трамп, Си және Путиннің кездесуі алдында мұнай бағасы төмендеді
Әлемдік мұнай бағасы тағы да төмендей бастады. Жақында ғана 96 долларға жуық болған Brent маркалы мұнайдың бір баррелі шамамен 92 долларға түсті. Нарыққа бір уақытта екі қарама-қайшы фактор әсер етуде: мұнайдың артық болуынан қауіптену және Таяу Шығыстағы шиеленіс. Енді инвесторовтардың назары 19 қарашаға жоспарланған әлем көшбасшылары Трамп, Си және Путиннің келіссөздеріне ауып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
16 қарашадағы сауда-саттық деректері бойынша, Brent мұнайы шамамен 3,9%-ға арзандап, бір баррелі 92,11 долларды құрады. Бір күн бұрын нарықтағы баға 95,84 доллар деңгейінде жабылған еді.
Бұл төмендеу байқаларлықтай болғанымен, ұзаққа созылар құлдырау туралы айту әлі ерте. Соңғы бір жыл ішінде Brent, керісінше, шамамен 45%-ға қымбаттаған. Бұл мұнай нарығының әлемдік оқиғаларға қаншалықты жылдам жауап беретінін көрсетеді.
Бағаға қазіргі уақытта қысым көрсетіп отырған басты себеп – мұнай ұсынысы сұраныстан асып түседі деген қауіп. Таяу Шығыстан жеткізілімдердің қалпына келуі бұл күтулерді күшейте түседі. Алайда жағдай әлі де қайшылықты күйінде қалып отыр. Аймақтағы әскери тәуекелдер, әсіресе Иран мен мұнайды тасымалдайтын маңызды бағыттардың айналасындағы жағдай бағаны демеп тұр. Жеткізілімдердің кез келген жаңадан бұзылуы сауда бағытын тез арада өзгертіп жіберуі мүмкін.
19 қарашада не өзгеруі мүмкін?
Нарық АҚШ, Қытай және Ресей президенттері – Дональд Трамп, Си Цзиньпин және Владимир Путиннің алдағы кездесуіне қосымша назар аударып отыр.
Келіссөздер 19 қарашада Қытайдың Шэньчжэнь қаласында, АТЭК саммиті аясында өтеді деп жоспарланған. Күтіліп отырған тақырыптардың қатарында Иран төңірегіндегі жағдай, халықаралық қауіпсіздік және ірі державалардың қарым-қатынасы бар.
Мұнай нарығы үшін бәрінен бұрын шиеленістің бәсеңдеуі туралы ықтимал сигналдар маңызды. Егер келіссөздер жеткізілімдердің үзілу тәуекелдерін азайтса, бағаның төмендеуіне қосымша негіз пайда болуы мүмкін. Ал егер белгісіздік сақталса немесе күшейсе, мұнай қайтадан қымбаттауы ықтимал.
Сонымен қатар, кездесу қорытындысы бойынша нақты мұнай келісімдері жасалатынына әзірге ешкім кепілдік бермейді.
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