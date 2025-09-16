Трамп Си Цзиньпинмен сөйлеспек ниетте

АҚШ президенті Дональд Трамп 19 қыркүйекте Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.ru сайтына сілтеме жасап.
Жұма күні мен Си Төрағамен сөйлесемін. Қарым-қатынастар өте берік! америкалық көшбасшы өзінің Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.
Оның айтуынша, Пекин мен Вашингтон жастарды қызықтыратын белгілі бір компания туралы келісімге келген.
Бұған дейін Трамп қытайлық TikTok компаниясының АҚШ-тағы жұмысы бойынша келіссөздер жалғасып жатқанын және оның нәтижесі Қытайға байланысты екенін айтқан.