Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Трамп Си Цзиньпинмен сөйлеспек ниетте

Бүгiн, 05:39
177
Бөлісу:
Reuters
Фото: Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп 19 қыркүйекте Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.ru сайтына сілтеме жасап.

Жұма күні мен Си Төрағамен сөйлесемін. Қарым-қатынастар өте берік! америкалық көшбасшы өзінің Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.

Оның айтуынша, Пекин мен Вашингтон жастарды қызықтыратын белгілі бір компания туралы келісімге келген.

Бұған дейін Трамп қытайлық TikTok компаниясының АҚШ-тағы жұмысы бойынша келіссөздер жалғасып жатқанын және оның нәтижесі Қытайға байланысты екенін айтқан.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Қазгидромет" ауа райына байланысты ескерту жасады
Келесі жаңалық
Әлем чемпионаты: Боксшыларымыз қанша сыйақы алады?
Өзгелердің жаңалығы