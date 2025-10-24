Трамп Си Цзиньпинмен Оңтүстік Кореяда кездесетін болды

АҚШ Президенті Дональд Трамп 30 қазанда Оңтүстік Кореяда өтетін Азия саммиті шеңберінде ҚХР төрағасы Си Цзиньпинмен кездеседі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
BBC-дің мәліметінше, бұл екі держава басшыларының Трамптың қайта сайланғаннан кейінгі алғашқы бетпе-бет кездесуі болады.
Кездесудің басты тақырыптары – сауда, тарифтер және екі ел арасындағы экономикалық қатынастар. Трамп Қытайдың сирек кездесетін металдарға экспорттық шектеулерін алып тастаудан бас тартса, қарашадан бастап қосымша 100% тариф енгізу қаупін ескерткен.
Си Цзиньпиннің жақын арадағы келіссөздерге оптимизммен қарағаны хабарланды. АҚШ пен Қытай мамыр айында келісілген уақытша сауда тоқтату режимін сақтап отыр, бірақ қазан айында Қытай экспорттық бақылауды күшейткен.
Трамп сапары барысында Оңтүстік Корея президенті Ли Жэ Мёнмен кездесіп, жұмыстық кешкі асқа қатысады, сонымен қатар Малайзиядағы ASEAN саммитіне қатысып, бірнеше Азия елдерінің лидерлерімен жеке кездесулер өткізеді.