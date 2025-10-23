Трамп Қазақстандағы кен орындарымен келісім жасауға күш салды

АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның Қарағанды облысындағы вольфрам кен орындарына қатысты келіссөздерге қатысуда, деп хабарлайды BAQ.KZ Ulysmedia.kz-ке сілтеме жасап.
Трамп әкімшілігі Cove Kaz Capital-қа Пентагон оқ-дәрілер, снарядтар және басқа да әскери техникаларды өндіру үшін пайдаланатын маңызды вольфрам кен орындарына қол жеткізуді талқылап жатыр, - деп хабарлайды Bloomberg.
Қаржыландыруды АҚШ Сауда министрлігі және бағалы қағаздар фирмалары қамтамасыз етуі мүмкін. Ведомство Қарағанды облысындағы ұзақ мерзімді өндірісті қамтамасыз ете алатын екі ірі кен орнының қарастырылып жатқанын түсіндіреді.
Дереккөздің айтуынша, Қытай дәл сол кен орындарына таласуда, бір мемлекеттік компания нарық құнынан жоғары баға ұсынып отыр.
Осылайша Қазақстан вольфрам сирек металдан жаһандық саясаттың стратегиялық құралына айналып жатқан АҚШ пен Қытай арасындағы геоэкономикалық текетірестің жаңа аренасына айналды, - деп жазады басылым.
Қазақстанның ресми билігі бұл ақпаратқа әзірге түсініктеме берген жоқ.
Бұған дейін халықаралық сарапшылар жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың жабық сипатын, кірістер мен бенефициарлар туралы деректерге қатысты ашықтықтың жоқтығын және өндіруші саланы басқаруға азаматтық қоғамның қатысуының шектеулі шарттарын атап өткен.