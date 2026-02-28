Трамп президенттік қызметтегі үшінші мерзім туралы айтты

АҚШ көшбасшысы мемлекет тізгінін қайта алуға ниетті.

Фото: Anadolu Agency

АҚШ президенті Дональд Трамп мемлекет басшысы қызметіне қайта сайлану мүмкіндігін қарастырып жүргенін айтты. Ол Конституциядағы түзетулерге қарамастан, мұндай құқығы бар екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС-қа сілтеме жасап.

Әңгіме 1951 жылы қабылданған АҚШ Конституциясына енгізілген 22-түзету туралы болып отыр. Бұл түзету президенттің қызметте екі мерзімнен артық отыруына шектеу қояды.

Мүмкін, біз тағы бір мерзімге қалатын шығармыз, - деді ол Техас штатындағы Корпус-Кристи қаласында бірнеше мың жақтасының алдында өткен митингте сөйлеген сөзінде.

Айта кетейік, Трамп алғаш рет 2017–2021 жылдары АҚШ президенті болды. Кейін ол 2024 жылдың қарашасында өткен сайлауда қайта жеңіске жеткен.

