Трамп пен Зеленский келіссөзі: Украина тағдыры бірнеше аптада шешіле ме?

АҚШ президенті Дональд Трамп пен Украина президенті Владимир Зеленскийдің келіссөздері Украинадағы соғысты аяқтауға қатысты жаңа кезеңнің басталғанын аңғартады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Трамптың айтуынша, қақтығыс бірнеше апта ішінде аяқталуы мүмкін, бірақ мұндай нәтиже болмауы да ықтимал.
Келіссөздердегі ең күрделі мәселе – жер дауы, әсіресе Донбасс аймағы. Зеленский Украинаның Донбасқа қатысты ұстанымы Ресейден түбегейлі өзгеше екенін атап өтті. Сонымен қатар, Донбасста еркін сауда аймағын құру мәселесі әлі толық шешілмеген.
Зеленскийдің мәлімдеуінше, 20 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспары 90% келісілген, ал АҚШ пен Украина арасындағы қауіпсіздік кепілдіктері толық мақұлданған. Қауіпсіздік кепілдіктері тұрақты бейбітшілікке жетудің негізгі шарты ретінде қарастырылып отыр. Еуропалық және украиналық топтар бұл мәселені алдағы апталарда пысықтамақ.
Трамп Ресей, АҚШ және Украина арасында үшжақты кездесу «дұрыс уақытта» өтуі мүмкін екенін айтты. Оның сөзінше, Путин мұндай форматты қолдайды. Сонымен қатар, Трамп Ресей соғыстан кейін Украинаны қалпына келтіруге қатысуы мүмкін екенін де жоққа шығармады.
Маңызды саяси жайттардың бірі – шетелде тұратын украин азаматтарының соғысты тоқтату туралы кез келген келісім бойынша референдумға қатысу құқығы бар екені. Бұл шешімнің легитимділігін арттыруға бағытталған қадам ретінде бағаланып отыр.
Келіссөздерде ілгерілеу бар, алайда түпкілікті бейбітшілікке жету жер мәселесі мен атысты тоқтату шарттарына тікелей байланысты. Алдағы бірнеше апта Украинадағы соғыстың тағдырын айқындауы мүмкін.