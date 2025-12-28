Трамп пен Зеленский Флоридада кездеседі

Кездесу Мар-а-Лагодағы жеке резиденцияда өтеді. Жылдың соңында негізгі саяси оқиға – Дональд Трамп Украинадағы қақтығыстың аяқталуын талқылау үшін Владимир Зеленскийді қабылдайды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews арнасына сілтеме жасап.
Жарияланған бейбітшілік жоспары 90%-ға аяқталғанына қарамастан, кездесу алдындағы атмосфера шиеленісті.
Негізгі шиеленіс – Трамптың ұстанымында. Сапар қарсаңында ол Киевтің бастамаларына қатысты өте қатал пікір білдіріп, соңғы сөзді Вашингтон айтатынын атап өтті.
Мен мақұлдағанша, ол (Зеленский) ештеңе алмайды. Оның не әкелетінін көреміз, - деді Трамп америкалық БАҚ-қа берген сұхбатында.
Инсайдерлердің айтуынша, жоспардың қалған 10%-ындағы кедергі тек шекаралар ғана емес, сонымен қатар Запорожье атом электр станциясының тағдыры (АҚШ өндіретін энергияны екі тарап арасында бөлісуді ұсынады), сондай-ақ Украинада 2026 жылы сайлау өткізу – Трамптың жақын ортасы осы мәселеде талап етіп отыр деп болжануда.
Зеленский өз кезегінде өзінің негізгі ұстамында. Киев ел үшін темірдей кепілдік ретінде қызмет ететін қауіпсіздік құжаттарын дайындады. Экономикалық аспект те интригаға өрілген – келісімдегі АҚШ-тың Украинадағы сирек кездесетін металдарды өндіруге қол жеткізуіне қатысты құпия тармақ туралы қауесеттер таралуда. Көшбасшылар жоспардың қалған пайыздарын Жаңа жылға дейін аяқтай ала ма, әлде Мар-а-Лаго кездесуі тағы бір қарсы талаптар алмасуымен аяқтала ма, ертең кешке белгілі болады.