Трамп пен Си Цзиньпинь кездесуі: талқылануы мүмкін үш негізгі мәселе

Бүгiн, 08:48
www.bbc.com
Фото: www.bbc.com

ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин мен АҚШ Президенті Дональд Трамп арасындағы кездесулер жалғасып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.

Сарапшылар олардың талқылайтын басты мәселелерін үш бағытқа топтауда:

Тарифтер

Трамп Қытайдан импортқа тарифтердің төмендеуін күтіп отыр. Бұған дейін АҚШ Қытайға фентанил жасау үшін қолданылатын кейбір ингредиенттердің экспортын шектеу мәселесін көтерген еді.

Сирек кездесетін жерлер мен жасанды интеллект чиптері

Nvidia сияқты компаниялар озық чиптерін Қытайға сатқысы келеді, бірақ ұлттық қауіпсіздік мәселесі бар. Сонымен қатар, Қытай әлемдегі сирек кездесетін пайдалы қазбалардың 90%-ын өңдейді және соңғы айларда жеткізілімдерді бақылауды қысым құралы ретінде қолданды. АҚШ бұл үстемдікті азайтуға күш салуда, бірақ нәтиже бірден көрінбейді.

TikTok

АҚШ Қаржы Министрі Скотт Бессенттің айтуынша, TikTok-ты америкалық сатып алушыға сату мәселесі кездесу барысында шешілуі мүмкін. Бұл Трамп үшін қосымша жеңіс болып саналуы мүмкін, бірақ сату шарттары туралы нақты ақпарат аз.

Бұған дейін екі ел басшысының кездесуі жабық есік жағдайында жалғасып жатқанын жаздық.

