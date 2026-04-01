Трамп Ормуз бұғазы төңірегіндегі жағдайға қатысты мәлімдеме жасады
Трамп Ормуз бұғазында кемелердің қозғалысына қатысты жағдайға тоқталып, Иранмен сауда немесе өзге де байланыстарды бақылау барысында кейбір әрекеттердің өзіне ұнамағанын атап өтті.
АҚШ президенті Дональд Трамп қазіргі уақытта Ормуз бұғазы төңірегіндегі жағдайды реттеу бойынша ешқандай нақты әскери немесе өзге де әрекеттер жүргізілмейтінін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Оның сөзінше, қазіргі кезеңде «блокада» жағдайы сақталып отыр және ирандық тарап тарапынан белсенді әрекеттер байқалмайды.
Сонымен қатар ол қазіргі уақытта ирандық тараптың бұғазда белсенді қадамдар жасамай отырғанын және жағдайды «бақылауда ұстау жеңіл» екенін мәлімдеді.
Трамп Иранды «әлемді бопсалауға тырысады» деп айыптап, мұндай әрекеттерге жол берілмейтінін мәлімдеді.
Ол АҚШ Ормуз бұғазын тікелей пайдаланбайтынын, елдің өз мұнай және газ ресурстары жеткілікті екенін атап өтті. Сонымен қатар, оның айтуынша, кейбір кемелер АҚШ порттарына американдық отынмен жанармай құю үшін барады.
Президент Иран басшылығы келіссөздерге мүдделі екенін айтып, бүгін таңертең бұл мәселеге қатысты «дұрыс адамдармен» байланыс орнатылғанын да жеткізді.
Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады