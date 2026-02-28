Трамп Кубаға қатысты мәлімдеме жасап, "достық бақылау" мүмкіндігін айтты
Дональд Трамп Кубаны "жұмсартып айтқанда, сәтсіз мемлекет" деп атап, елдің АҚШ көмегіне мұқтаж екенін мәлімдеді.
Дональд Трамп АҚШ-тың Кубаны "достық жолмен" бақылауға алу мүмкіндігін жоққа шығармайтынын мәлімдеді. Бұл туралы ол Гавана мен Вашингтон арасында келіссөздер жүріп жатқанын айта отырып жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews агенттігіне сілтеме жасап.
Ақ үй бұдан бұрын Техасқа сапары алдында журналистерге сөйлеген сөзінде АҚШ президенті мемлекеттік хатшы Марко Рубио Куба басшылығымен "өте жоғары деңгейде" келіссөздер жүргізгенін айтты.
Оларда қазір ақша жоқ. Қазіргі жағдайда ештеңелері жоқ. Бірақ олар бізбен сөйлесіп жатыр. Мүмкін, біз Кубаны достық жолмен өз бақылауымызға алармыз, – деді ол.
Дональд Трамп сондай-ақ Кубаны "жұмсартып айтқанда, сәтсіз мемлекет" деп атап, елдің АҚШ көмегіне мұқтаж екенін мәлімдеді.
Трамптың бұл мәлімдемесі Куба үкіметі Флоридада тіркелген, бортында АҚШ-та тұратын 10 қарулы кубалық болған жылдам катердің аралдың солтүстік жағалауында сарбаздарға оқ атқанын хабарлағаннан екі күн өткен соң жасалды.
Куба үкіметінің мәліметінше, жауап ретінде ашылған оқтан төрт қарулы кубалық қаза тауып, алтауы жараланған. Сондай-ақ бір кубалық шенеунік жарақат алған.
АҚШ 1962 жылдан бері Кубаға қарсы қатаң сауда эмбаргосын сақтап келеді. Бұл шара бір жыл бұрын Орталық барлау басқармасы (ЦРУ) қолдауымен жүзеге асқан Шошқалар шығанағындағы сәтсіз басып кіру әрекетінен кейін енгізілген.
Өткен айда Трамп Кубаға мұнай сататын немесе жеткізетін кез келген елге тариф енгізуді көздейтін жарлыққа қол қойды. Бұл шешім Венесуэла президенті Николас Мадуро биліктен тайдыруға бағытталған әскери интервенциядан бірнеше апта өткен соң қабылданды. Интервенциядан кейін Ақ үй басшысы Венесуэла мұнайы бұдан былай Кубаға жеткізілмейтінін мәлімдеген еді.
