  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
Трамп Иранның энергетикалық нысандарына соққы беруді 10 күнге шегерді

Бүгiн 2026, 03:40
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Evan Vucci / Reuters
Фото: Evan Vucci / Reuters

АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп Иранның энергетикалық нысандарына соққы беруді 10 күнге кейінге қалдырғанын мәлімдеді. Ол бұл туралы Truth Social әлеуметтік желісінде жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Трамптың айтуынша, шешім Иран үкіметінің өтініші бойынша қабылданған. Мораторий 2026 жылғы 6 сәуірге дейін күшінде болады.

Сонымен қатар ол АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер жалғасып жатқанын және «өте сәтті өтіп жатқанын» атап өтті.

Наверх