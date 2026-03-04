Трамп Иранмен соғыс, Испаниямен келісімнің үзілуі және мұнай бағасы туралы айтты
АҚШ президенті "біз Испаниямен барлық сауданы тоқтатамыз. Біз Испаниямен ешқандай байланыс орнатқымыз келмейді" деді.
АҚШ президенті Испанияны "қорқынышты" ел деп атап, Мадридтің Иранға қарсы шабуылдар үшін базаларын пайдаланудан бас тартуы және қорғаныс шығындарының аздығына байланысты АҚШ онымен сауданы тоқтататынын мәлімдеді. Америка президенті бұл мәлімдемені Германия канцлері Фридрих Мерцпен кездесуден кейінгі баспасөз мәслихатында жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Испанияның базаларын беруден бас тартуы туралы сұраққа жауап бере отырып, Трамп: "Қаласақ, келе аламыз" деді.
Испания негізінен олардың базаларын пайдалана алмайтынымызды айтты және тағы басқалар. Қаласақ, олардың базасын пайдалана аламыз, ұшып келіп, пайдалана аламыз. Ешкім бізге оны пайдаланбауды айтпайды. Бірақ бізге мұны істеудің қажеті жоқ. Бірақ олар достық қарым-қатынаста болмады. Сондықтан мен Испанияның бізге керемет адамдардан басқа ештеңе ұсына алмайтынын айттым. Оларда керемет адамдар бар. Бірақ оларда керемет басшылық жоқ. Және, сіздер білетіндей, олар НАТО-дағы [қорғаныс] шығындарын 5 пайызға дейін көтеруге келіспейтін жалғыз ел болды.... Сондықтан біз Испаниямен барлық сауданы тоқтатамыз. Біз Испаниямен ешқандай байланыс орнатқымыз келмейді, - деді АҚШ президенті.
Таяу Шығыстағы қақтығыстың себептері туралы айта келе, Трамп: "Иран бізге шабуыл жасағысы келді, мен бұған жол бергім келмеді" деді.
Біз бұл ессіз адамдармен келіссөздер жүргіздік. Мен олардың алдымен шабуыл жасайтынына сенімді болдым, - деді Трамп.
Егер мен Обаманың ядролық келісімін тоқтатпаған болсам, Иран қазірге дейін Израильді және ядролық қаруы бар басқа елдерді жойып жіберер еді, - деді Трамп.
Трамп Иранның әскери-теңіз, әуе күштері және әуе күштері бақылаудан айырылғанын мәлімдеді.
Таяу Шығыстағы жаңа соғыс кезінде мұнай бағасының өсуі туралы сұраққа жауап бере отырып, Трамп бұл үлкен мәселе емес екеніне сендірді.
Қысқа уақыт ішінде мұнай бағасы сәл жоғары болса да, бұл аяқталғаннан кейін, бұл бағалар төмендейді – менің ойымша, тіпті бұрынғыдан да төмен, - деді Трамп.
Трамп аятолла Хаменеидің орнына кімді көргісі келетіні туралы сұраққа «балама кандидаттар режим тарапынан өлтірілді» деп жауап берді.
Не болатынын көреміз, бірақ алдымен әскери әрекеттерді тоқтатуымыз керек, - деді Трамп.
Ирандағы әскери операцияның уақыты туралы айта отырып, Трамп "Америка Құрама Штаттарында қару-жарақтың орасан зор қоры бар»" деп мәлімдеді.
Бізде оқ-дәрілердің, жоғары деңгейлі, орта деңгейлі және жоғары деңгейлі қару-жарақтардың үлкен көлемі бар – барлығы өте қуатты қару. Бізде шексіз қор бар, - деді Трамп.
