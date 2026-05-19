Трамп Иранға соққы жасаудан бас тартты
АҚШ президенті Парсы шығанағы елдерінің өтінішін жария етті.
АҚШ президенті Дональд Трамп Парсы шығанағындағы елдердің өтінішінен кейін Иранға соққы жасаудан бас тартқанын мәлімдеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп 19 мамырға жоспарланған АҚШ-тың Иранға қарсы соққылары Катар, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Әмірліктерінің өтініші бойынша тоқтатылғанын айтты. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.
Біз ертеңге жоспарланған Иранға шабуылды жүргізбейміз. Бірақ егер қолайлы келісімге қол жеткізілмесе, кез келген сәтте Иранға қарсы ауқымды шабуыл жасауға дайын болу жөнінде тапсырма бердік, – деп жазды ол.
Дональд Трамптың сөзінше, жуырда Тегеранның ядролық қаруға ие болуына жол бермейтін келісім жасалуы мүмкін.
Айта кетейік, Тегеран АҚШ-тың Парсы шығанағының оңтүстігіндегі әскери базаларын жоюмен қорқытты.
Тағы оқи отырыңыз: "Біз берілмейміз!" – Иран президенті қатаң мәлімдеме жасады
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- ҰБТ-2026-да рекордтық нәтиже тіркелді: Ең жоғары балл қанша?
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?
- Шымкент УҰИ-дағы 23 жастағы бойжеткен өлімі: Жаңа мәліметтер белгілі болды