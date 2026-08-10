Трамп Ирандағы экономикалық дағдарысқа баға берді

АҚШ президенті Иранмен келісімге келу мүмкіндігіне қатысты оптимистік пікір білдіріп, жағдайдың реттелетініне сенім білдірді.

10 Тамыз 2026, 01:27
АВТОР
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Daniel Heuer / Reuters 10 Тамыз 2026, 01:27
10 Тамыз 2026, 01:27
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Фото: Daniel Heuer / Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп Ирандағы экономикалық жағдайдың күрт нашарлағанын айтып, Тегеранмен келісімге қол жеткізілетініне сенім білдірді.

Трамп Axios порталына берген сұхбатында Иранның экономикасы «өте нашар жағдайда» екенін атап өтті. Оның айтуынша, елде инфляция жоғары, ал экономикалық ресурстар шектеулі.

Америкалық көшбасшы Иранға қатысты алдағы қадамдар туралы «шуылсыз әрекет ететінін» айтты. Сондай-ақ Вашингтон мен Тегеран арасында келіссөздер жүріп жатқанын жеткізді.

Трамп Иран экономикасының әлсіреуіне АҚШ-тың теңіз блокадасы да әсер етіп отырғанын атап өтті.

АҚШ президенті Иранмен келісімге келу мүмкіндігіне қатысты оптимистік пікір білдіріп, жағдайдың реттелетініне сенім білдірді.

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