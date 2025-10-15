Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Трамп Хамасқа ескерту жасады

Бүгiн, 05:38
Фото: Global Look Press

Палестиналық Хамас қозғалысы АҚШ президенті Дональд Трампқа қарусыздануға уәде берді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lenta.ru сайтына сілтеме жасап.

Трамп Ақ үйде Аргентина президенті Хавьер Майлимен кездесуінде айтты.

АҚШ президенті ХАМАС-қа егер қозғалыс өз еркімен қарусыздандыру жөніндегі міндеттемелерін орындамаса, оның салдары туралы ескертті.

Олар қарусыздандырамыз деді. Егер олай етпесе, біз оларды қарусыздандырамыз, - деді.

Ол мұны нақты қалай жасайтынын түсіндірмейтінін, бірақ ХАМАС өкілдері оның «әзілдемейтінін» білетінін баса айтты.

Бұған дейін АҚШ президенті Израиль мен ХАМАС арасындағы қақтығыстың шешілгенін, сондықтан Украина дағдарысын шешудің уақыты келді деп мәлімдеген.

Біз Ресеймен істі бітіруіміз керек. Бұл мәселені шешуіміз керек. Қарсы болмасаңыз, Ресейге назар аударайық, - деп түсіндірді ол.

