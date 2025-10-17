Трамп Газадағы өлім жазасына жауап ретінде Хамасты "жойып жіберу" сөзімен қорқытты

АҚШ президенті Дональд Трамп ХАМАС содырлары Газа секторында адамдарды өлтіруді жалғастырса, "жойылатынын" мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Deutsche Welle агенттігіне сілтеме жасап.
Бұл мәлімдеме Израильмен ынтымақтасады деп айыпталған палестиналықтардың атылғаны туралы ақпараттан кейін жасалды.
Егер Хамас Газа секторындағы адамдарды өлтіруді жалғастыра берсе, бізге кіріп, оларды жоюдан басқа амалымыз қалмайды, – деп жазды Трамп әлеуметтік желідегі Truth Social парақшасында.
Алайда ол қандай күштердің болуы мүмкін екенін нақтыламады. Бұған дейін америкалық көшбасшы мұндай кісі өлтірулерге барынша ұстамдылықпен түсініктеме беріп, содырлардың "өте жаман бандалармен күрескенін" айтқан. Алайда Газа қаласының маңында сегіз адамның оқ атқанын көрсететін видео жарияланғаннан кейін президенттің риторикасы күрт өзгерді. Израиль өз кезегінде Хамастан барлық қаза болған кепілге алынғандардың мәйітін беруді талап етіп, атысты тоқтату келісімі сақталмаса, соғыс қимылдарын қайта бастаймыз деп қорқытты.
Ол сигнал берген бойда Израиль күштері Газаға қайта орала алады, – деп, Трамп CNN арнасына берген сұхбатында Израильдің ұстанымын қолдады.
Қазіргі шиеленіс Шарм-эль-Шейхте бейбітшілік декларациясына қол қойылғаннан бірнеше күн өткен соң орын алды, онда Египет, Катар, Түркия және Америка Құрама Штаттары Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтатудың кепілі ретінде әрекет етті.